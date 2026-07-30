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AGENDA · Guiry-en-Vexin

Fête de la science Musée archéologique du Val d’Oise Guiry-en-Vexin

samedi 10 octobre 2026 · Musée archéologique du Val d'Oise · Guiry-en-Vexin

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
Musée archéologique du Val d'Oise
Adresse
4 place du Château
Ville
95450 Guiry-en-Vexin
Département
Val-d'Oise
Tarif

Guiry-en-Vexin

Fête de la science

Musée archéologique du Val d’Oise 4 place du Château Guiry-en-Vexin Val-d’Oise

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 13:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :
2026-10-10 2026-10-11

Vivez un week-end unique au musée !
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Musée archéologique du Val d’Oise 4 place du Château Guiry-en-Vexin 95450 Val-d’Oise Île-de-France +33 1 34 33 86 00  contact.musees@valdoise.fr

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English :

Enjoy a unique weekend at the museum!

L’événement Fête de la science Guiry-en-Vexin a été mis à jour le 2026-07-30 par Parc naturel régional du Vexin Français