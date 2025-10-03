Fête de la Science Hautes-Pyrénées dans différents lieux du département Tarbes

2025-10-03

2025-10-13

2025-10-03

Dans le cadre de La Fête de la Science du 3 au 13 octobre, sur le thème « Intelligence(s), l’association Instant Science vous invite à découvrir le Village des Sciences Hautes-Pyrénées non pas à l’ENIT à Tarbes (comme depuis 4 ans) mais à Bagnères de Bigorre.

L’objectif de La Fête de la Science sur l’ensemble du territoire rassembler le grand public et les scolaires autour de différentes thématiques scientifiques par le biais d’ateliers ludiques et participatifs gratuits, animés par un collectif d’acteurs locaux de la médiation scientifique.

Une belle opportunité d’échanger, d’apprendre, de comprendre et de débattre autour d’un thème majeur et de ses enjeux, mais aussi autour de diverses thématiques scientifiques.

> Tout savoir sur la Fête de la Science Hautes-Pyrénées voir Site internet (bloc Coordonnées)

Événements sur TARBES et agglo

– Vendredi 3 octobre de 18h à 23h Arsenal Park La Nuit des chercheurs organisé par l’UTTOP

– Jeudi 9 octobre à 20h30 CAC de Séméac Conférence « La fabrique de la prévision météo » par Mme Labadie du CNRM de Toulouse (Météo France)

– Samedi 11 octobre à partir de 10h Le Lien Ibos La Nocturne des Soudeurs « le COSMOS » (Certaines parties de ce festival sont labellisés Fête de la science.)

English :

As part of the Fête de la Science from October 3 to 13, on the theme of « Intelligence(s) », the Instant Science association invites you to discover the Village des Sciences Hautes-Pyrénées not at ENIT in Tarbes (as for the last 4 years) but in Bagnères de Bigorre.

The aim of the Fête de la Science throughout the region is to bring together the general public and schoolchildren around a variety of scientific themes, through free, fun and participatory workshops run by a group of local players in the field of scientific mediation.

A great opportunity to exchange, learn, understand and debate on a major theme and its challenges, as well as on various scientific topics.

> All you need to know about the Fête de la Science in the Hautes-Pyrénées: see Website (Contact block)

Events in TARBES and agglo

– Friday October 3 from 6pm to 11pm Arsenal Park: La Nuit des chercheurs organized by UTTOP

– Thursday, October 9 at 8:30 pm CAC de Séméac: Lecture « La fabrique de la prévision météo » by Mme Labadie from CNRM Toulouse (Météo France)

– Saturday October 11 from 10am Le Lien Ibos: La Nocturne des Soudeurs « le COSMOS » (Some parts of this festival are labelled Fête de la science)

German :

Im Rahmen der Fête de la Science vom 3. bis 13. Oktober zum Thema « Intelligenz(en) » lädt Sie der Verein Instant Science ein, das Wissenschaftsdorf Hautes-Pyrénées nicht an der ENIT in Tarbes (wie in den letzten vier Jahren), sondern in Bagnères de Bigorre zu entdecken.

Das Ziel der Fête de la Science in der gesamten Region: die breite Öffentlichkeit und die Schulklassen durch kostenlose spielerische und partizipative Workshops, die von einem Kollektiv lokaler Akteure der Wissenschaftsvermittlung geleitet werden, zu verschiedenen wissenschaftlichen Themen zusammenzubringen.

Eine gute Gelegenheit, sich auszutauschen, zu lernen, zu verstehen und über ein wichtiges Thema und seine Herausforderungen zu diskutieren, aber auch über verschiedene wissenschaftliche Themen.

> Alles über die Fête de la Science Hautes-Pyrénées: siehe Website (Block Kontaktdaten)

Veranstaltungen in TARBES und agglo

– Freitag, 3. Oktober von 18 bis 23 Uhr Arsenal Park: La Nuit des chercheurs (Die Nacht der Forscher), organisiert von der UTTOP

– Donnerstag, 9. Oktober um 20:30 Uhr CAC Séméac: Vortrag « La fabrique de la prévision météo » (Die Fabrik der Wettervorhersage) von Frau Labadie vom CNRM in Toulouse (Météo France)

– Samstag, 11. Oktober ab 10 Uhr Le Lien Ibos: La Nocturne des Soudeurs « le COSMOS » (Teile dieses Festivals sind mit dem Label Fête de la science ausgezeichnet)

Italiano :

Nell’ambito della Festa della Scienza dal 3 al 13 ottobre, sul tema « Intelligenze », l’associazione Instant Science vi invita a scoprire il Villaggio delle Scienze Hautes-Pyrénées non più all’ENIT di Tarbes (come negli ultimi 4 anni) ma a Bagnères de Bigorre.

L’obiettivo della Fête de la Science in tutta la regione è quello di riunire il pubblico e i bambini delle scuole per esplorare diversi temi scientifici attraverso laboratori gratuiti, divertenti e partecipativi gestiti da un gruppo di educatori scientifici locali.

È una grande opportunità per discutere, imparare, capire e dibattere un tema importante e le questioni che solleva, oltre a una serie di altri argomenti scientifici.

> Per ulteriori informazioni sulla Festa della scienza negli Hautes-Pyrénées: vedere il sito web (blocco dei contatti)

Eventi in TARBES e agglo

– Venerdì 3 ottobre dalle 18.00 alle 23.00 Parco dell’Arsenale: La Nuit des chercheurs (Notte dei ricercatori) organizzata dall’UTTOP

– Giovedì 9 ottobre alle ore 20.30 CAC di Séméac: conferenza « La fabbrica della previsione metereologica » di Mme Labadie del CNRM di Tolosa (Météo France)

– Sabato 11 ottobre dalle 10:00 Le Lien Ibos: La Nocturne des Soudeurs « le COSMOS » (alcune parti di questo festival sono etichettate come Fête de la science)

Espanol :

En el marco de la Fiesta de la Ciencia, del 3 al 13 de octubre, sobre el tema « Inteligencia(s) », la asociación Instant Science le invita a descubrir el Village des Sciences Hautes-Pyrénées no en el ENIT de Tarbes (como desde hace 4 años), sino en Bagnères de Bigorre.

El objetivo de la Fiesta de la Ciencia en toda la región es reunir al público en general y a los escolares para explorar diferentes temas científicos a través de talleres gratuitos, lúdicos y participativos dirigidos por un grupo de educadores científicos locales.

Es una gran oportunidad para discutir, aprender, comprender y debatir sobre un tema importante y las cuestiones que plantea, así como sobre otros temas científicos.

> Para más información sobre la Fiesta de la Ciencia en los Altos Pirineos: consulte el sitio Web (Bloque de datos de contacto)

Eventos en TARBES y agglo

– Viernes 3 de octubre de 18:00 a 23:00 h Parque del Arsenal: La Nuit des chercheurs (Noche de los investigadores) organizada por la UTTOP

– Jueves 9 de octubre a las 20.30 h CAC de Séméac: conferencia « La fabrique de la prévision météo » por Mme Labadie del CNRM de Toulouse (Météo France)

– Sábado 11 de octubre a partir de las 10.00 h Le Lien Ibos: La Nocturne des Soudeurs « le COSMOS » (Algunas partes de este festival llevan la etiqueta Fête de la science)

