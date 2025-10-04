Fête de la science Il était une fois la grande prairie Place du Temple Montélimar

Fête de la science Il était une fois la grande prairie Place du Temple Montélimar samedi 4 octobre 2025.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 4 EUR

Début : 2025-10-04 16:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Venez découvrir le film « Il était une fois la grande prairie » d’une durée d’1h30, réalisé par Thierry Robert.

France / documentaire

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Come and discover the 1:30 film « Il était une fois la grande prairie », directed by Thierry Robert.

France / documentary

German :

Entdecken Sie den Film: « Il était une fois la grande prairie » (Es war einmal die große Wiese) mit einer Länge von 1,5 Stunden unter der Regie von Thierry Robert.

Frankreich / Dokumentarfilm

Italiano :

Venite a scoprire il film: « C’era una volta la grande prateria », durata 1h30, regia di Thierry Robert.

Francia / documentario

Espanol :

Venga a descubrir la película: « Érase una vez, la gran pradera », de 1h30 de duración, dirigida por Thierry Robert.

Francia / documental

