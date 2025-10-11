Fête de la science Incroyables vertébrés Nancy

Fête de la science Incroyables vertébrés Nancy samedi 11 octobre 2025.

Fête de la science Incroyables vertébrés

34 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Gratuit

Samedi Dimanche 2025-10-11 14:00:00

2025-10-11 18:00:00

2025-10-11 2025-10-12

À l’occasion de l’exposition Tout Doux pour les enfants de 0 à 36 mois, repartez en enfance pour explorer les caractéristiques exceptionnelles des bébés et des autres vertébrés. Participez aux ateliers pour découvrir les étapes de vie d’un vertébré ou pour comparer des os et découvrir à quelle espèce ils appartiennent. De l’embryon aux premiers pas, de l’allaitement aux comportements alimentaires spécifiques, du développement cognitif des enfants aux différentes formes d’intelligence des animaux… apprenez-en plus sur vous, incroyable vertébré !

LA VIE AQUATIQUE DES BÉBÉS

Atelier développement du fœtus humain

À partir de 10 ans

Comment un fœtus peut-il respirer sans utiliser ses poumons ? Plongez dans le monde fascinant de la vie avant la naissance et découvrez les incroyables adaptations du corps humain in utero.

LES BÉBÉS MAMMIFÈRES

Atelier développement embryonnaire des Mammifères

À partir de 6 ans

De l’apparition des premières cellules à la naissance, embarquez pour un voyage étonnant au cœur du développement des bébés mammifères ! Un atelier ludique pour petits et grands curieux, où l’on observe, compare et s’émerveille devants les secrets de la vie.

HISSE ET HOP

Spectacle par la Compagnie L’Atelier de la Berlue

Samedi et Dimanche / 10h00

À partir de 6 mois

Les enfants adorent bouger, toucher les choses, explorer et c’est par ce chemin qu’ils vont grandir.

Hisse et Hop est un moment de partage où le mouvement devient langage. C’est une envie d’éveiller chez chaque spectateur une vibration, un instant suspendu où l’on renoue avec la surprise, l’émerveillement, l’émotion au moment présent. C’est un temps commun à la hauteur des plus petits et plus petites.

Sur réservation.

ATELIERS

Il y a un os ?

Identifiez des échantillons de squelettes, et des os isolés de vertébrés, et trouvez à quelle espèce ils appartiennent !

Des animaux intelligents ?

Qu’est-ce qui fait l’intelligence ? Quelles formes d’intelligences trouve-t-on chez les animaux ?

CARTE POP-UP

Atelier avec l’artiste Marine Richardier

Création d’une carte Pop-Up sur les étapes de la vie d’un animal avec des croissances différentes Tortue, Chien, Grenouille, Poisson et Poule.Enfants

34 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 99 97

English :

At the « Tout Doux » exhibition for children aged 0-36 months, take a trip back to childhood to explore the exceptional characteristics of babies and other vertebrates. Take part in workshops to discover the stages in the life of a vertebrate, or compare bones to find out which species they belong to. From embryos to first steps, from breastfeeding to specific feeding behaviors, from the cognitive development of children to the different forms of intelligence found in animals? learn more about you, the incredible vertebrate!

AQUATIC LIFE FOR BABIES

Workshop development of the human fetus

Ages 10 and up

How does a fetus breathe without using its lungs? Dive into the fascinating world of life before birth and discover the incredible adaptations of the human body in utero.

BABY MAMMALS

Workshop Mammalian embryonic development

Ages 6 and up

From the appearance of the first cells to birth, embark on an astonishing journey through the development of baby mammals! A fun workshop for curious young and old, where you can observe, compare and marvel at the secrets of life.

HOSE AND HOP

Show by Compagnie L?Atelier de la Berlue

Saturday and Sunday / 10:00 am

From 6 months

Children love to move, to touch things, to explore, and this is how they will grow.

Hisse et Hop is a moment of sharing where movement becomes language. It’s a desire to awaken in each spectator a vibration, a suspended moment where we reconnect with surprise, wonder and emotion in the present moment. It’s a shared time for the little ones.

Reservations required.

WORKSHOPS

Is there a bone?

Identify skeletal samples and isolated vertebrate bones, and find out which species they belong to!

Intelligent animals?

What makes an animal intelligent? What forms of intelligence are found in animals?

POP-UP CARD

Workshop with artist Marine Richardier

Creation of a Pop-Up card on the stages in the life of an animal with different growth rates: Turtle, Dog, Frog, Fish and Hen.

German :

In der Ausstellung « Tout Doux » für Kinder von 0 bis 36 Monaten können Sie sich in Ihre Kindheit zurückversetzen lassen und die außergewöhnlichen Merkmale von Babys und anderen Wirbeltieren erforschen. Nehmen Sie an Workshops teil, um die Lebensphasen eines Wirbeltieres kennenzulernen oder Knochen zu vergleichen und herauszufinden, zu welcher Art sie gehören. Vom Embryo bis zu den ersten Schritten, vom Stillen bis zum spezifischen Essverhalten, von der kognitiven Entwicklung von Kindern bis zu den verschiedenen Formen der Intelligenz von Tieren… Erfahren Sie mehr über Sie, das unglaubliche Wirbeltier!

DAS WASSERLEBEN VON BABYS

Workshop Entwicklung des menschlichen Fötus

Ab 10 Jahren

Wie kann ein Fötus atmen, ohne seine Lungen zu benutzen? Tauche ein in die faszinierende Welt des Lebens vor der Geburt und entdecke die unglaublichen Anpassungen des menschlichen Körpers in utero.

DIE BABYS DER SÄUGETIERE

Workshop Embryonalentwicklung der Säugetiere

Ab 6 Jahren

Von der Entstehung der ersten Zellen bis zur Geburt: Begeben Sie sich auf eine erstaunliche Reise durch die Entwicklung von Säugetierbabys! Ein spielerischer Workshop für kleine und große Neugierige, in dem man die Geheimnisse des Lebens beobachtet, vergleicht und bestaunt.

HISSE UND HOP

Aufführung der Compagnie L?Atelier de la Berlue

Samstag und Sonntag / 10:00 Uhr

Ab 6 Monaten

Kinder lieben es, sich zu bewegen, Dinge zu berühren und zu erforschen, und auf diesem Weg werden sie wachsen.

Hisse et Hop ist ein Moment des Teilens, in dem die Bewegung zur Sprache wird. Es ist der Wunsch, in jedem Zuschauer eine Vibration zu wecken, einen schwebenden Moment, in dem man die Überraschung, das Staunen und die Emotionen des gegenwärtigen Augenblicks wieder aufleben lässt. Es ist eine gemeinsame Zeit, die den Kleinsten und Kleinsten gerecht wird.

Nur mit Reservierung.

ATELIERS

Gibt es einen Knochen?

Identifiziere Skelettproben und isolierte Wirbeltierknochen und finde heraus, zu welcher Art sie gehören!

Gibt es intelligente Tiere?

Was macht Intelligenz aus? Welche Formen von Intelligenz gibt es bei Tieren?

POP-UP-KARTE

Workshop mit der Künstlerin Marine Richardier

Erstellung einer Pop-Up-Karte zu den Lebensphasen eines Tieres mit unterschiedlichem Wachstum: Schildkröte, Hund, Frosch, Fisch und Huhn.

Italiano :

Alla mostra « Tout Doux » per bambini da 0 a 36 mesi, fate un viaggio a ritroso nell’infanzia per esplorare le caratteristiche eccezionali dei neonati e degli altri vertebrati. Partecipate ai laboratori per scoprire le fasi della vita di un vertebrato o confrontate le ossa per scoprire a quale specie appartengono. Dall’embrione ai primi passi, dall’allattamento al seno ai comportamenti alimentari specifici, dallo sviluppo cognitivo dei bambini alle diverse forme di intelligenza negli animali, imparate a conoscere meglio voi, l’incredibile vertebrato!

LA VITA ACQUATICA DEI NEONATI

Laboratorio sviluppo del feto umano

A partire dai 10 anni

Come fa un feto a respirare senza usare i polmoni? Immergetevi nell’affascinante mondo della vita prima della nascita e scoprite gli incredibili adattamenti del corpo umano nell’utero.

MAMMIFERI NEONATI

Laboratorio sviluppo embrionale dei mammiferi

A partire dai 6 anni

Dalla comparsa delle prime cellule alla nascita, un viaggio sorprendente nel cuore dello sviluppo dei piccoli mammiferi! Un laboratorio divertente per grandi e piccini curiosi, dove potrete osservare, confrontare e stupirvi dei segreti della vita.

ISSE ET HOP

Spettacolo della Compagnie L’Atelier de la Berlue

Sabato e domenica / ore 10.00

A partire dai 6 mesi

I bambini amano muoversi, toccare le cose, esplorare, ed è così che cresceranno.

Hisse et Hop è un momento di condivisione, dove il movimento diventa linguaggio. È il desiderio di risvegliare in ogni spettatore una vibrazione, un momento sospeso in cui ci si riconnette con la sorpresa, la meraviglia e l’emozione del momento presente. È un tempo condiviso per i più piccoli.

Solo su prenotazione.

LABORATORI

C’è un osso?

Identificate campioni di scheletro e ossa isolate di vertebrati e scoprite a quale specie appartengono!

Animali intelligenti?

Che cosa rende intelligente un animale? Quali forme di intelligenza si trovano negli animali?

SCHEDA POP-UP

Laboratorio con l’artista Marine Richardier

Creazione di una Pop-Up card sulle fasi della vita di un animale con diversi tassi di crescita: Tartaruga, Cane, Rana, Pesce e Gallina.

Espanol :

En la exposición « Tout Doux » para niños de 0 a 36 meses, viaje a la infancia para descubrir las excepcionales características de los bebés y otros vertebrados. Participe en talleres para descubrir las etapas de la vida de un vertebrado o compare huesos para saber a qué especie pertenecen. Del embrión a los primeros pasos, de la lactancia a los comportamientos alimentarios específicos, del desarrollo cognitivo de los niños a las distintas formas de inteligencia en los animales… ¡aprende más sobre ti, vertebrado increíble!

LA VIDA ACUÁTICA DE LOS BEBÉS

Taller desarrollo del feto humano

A partir de 10 años

¿Cómo puede respirar un feto sin usar los pulmones? Sumérgete en el fascinante mundo de la vida antes del nacimiento y descubre las increíbles adaptaciones del cuerpo humano en el útero.

BEBÉS MAMÍFEROS

Taller desarrollo embrionario de los mamíferos

A partir de los 6 años

Desde la aparición de las primeras células hasta el nacimiento, ¡haz un sorprendente viaje al corazón del desarrollo de las crías de los mamíferos! Un divertido taller para grandes y pequeños curiosos, en el que podrás observar, comparar y maravillarte con los secretos de la vida.

HISSE ET HOP

Espectáculo de la compañía L’Atelier de la Berlue

Sábado y domingo / 10.00 h

A partir de 6 meses

A los niños les encanta moverse, tocar, explorar, y así es como crecerán.

Hisse et Hop es un tiempo para compartir, donde el movimiento se convierte en lenguaje. Es un deseo de despertar en cada espectador una vibración, un momento suspendido donde volvemos a conectar con la sorpresa, el asombro y la emoción en el momento presente. Es un tiempo compartido para los más pequeños.

Sólo con reserva previa.

TALLERES

¿Hay un hueso?

Identifica muestras de esqueletos y huesos aislados de vertebrados, ¡y averigua a qué especie pertenecen!

¿Animales inteligentes?

¿Qué hace que un animal sea inteligente? ¿Qué formas de inteligencia se encuentran en los animales?

TARJETA POP-UP

Taller con la artista Marine Richardier

Creación de una tarjeta Pop-Up sobre las etapas de la vida de un animal con diferentes ritmos de crecimiento: Tortuga, Perro, Rana, Pez y Gallina.

