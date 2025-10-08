Fête de la science Initiation à l’IA, à la Micro-Folie Vallée du Thouet Saint-Loup-Lamairé

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

La Micro-Folie Vallée du Thouet est un espace culturel innovant qui propose un musée numérique, des ateliers d’arts plastiques et des activités au Fablab. Plongez dans le thème « Intelligence(s) » avec deux ateliers autour de l’IA le matin, créez votre BD à 10 h 30 et l’après-midi à 14 h, découvrez comment l’IA peut simplifier votre quotidien. Une journée ludique et inventive en partenariat avec l’Espace Mendès France de Poitiers. Animation accessible dès 12 ans, gratuite, sur inscription 05 86 30 10 61 / micro-folie@saint-loup-lamaire.fr .

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 micro-folie@saint-loup-lamaire.fr

