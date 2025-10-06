Fête de la science Intelligence(S) La Baule-Escoublac

Fête de la science Intelligence(S) La Baule-Escoublac lundi 6 octobre 2025.

Fête de la science Intelligence(S)

Place des Salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2025-10-06 09:30:00

fin : 2025-10-09 18:00:00

2025-10-06 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11

La 31ème fête de la Science se déroulera du 6 au 11 octobre 2025. Le thème national de cette année est d’explorer le sujet des Intelligence(s) sous toutes ses formes. Comme chaque année, la MJC proposera tout le long de la semaine aux écoliers baulois des ateliers scientifiques adaptés.

Le samedi 11 octobre, des ateliers gratuits seront ouverts à toutes les familles.

Une exposition et des conférences gratuites seront par ailleurs organisées.

Retrouvez le programme complet de la Fête de la science sur Les Pays de la Loire fêtent la science | Fête de la science .

Place des Salines La Baule-Escoublac 44503 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 37 15 contact@mjclabaule.fr

