FÊTE DE LA SCIENCE INVERTÉBRÉS Théâtre Municipal O(L)tto Ladusch Mont Lozère et Goulet

FÊTE DE LA SCIENCE INVERTÉBRÉS
Théâtre Municipal O(L)tto Ladusch Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère
Rejoignez-nous pour une journée autour des différentes formes d’intelligence(s), de l’insecte à l’intelligence artificielle. Danse, musique, débat et atelier de pratique, un parcours complet qui se clôturera par le spectacle en cours de création Invertébrés de la Cie Concordance suivi d’un repas partagé !
Vendredi 10 octobre, rejoignez-nous pour une journée autour des différentes formes d’intelligence(s), de l’insecte à l’intelligence artificielle. Danse, musique, débat et atelier de pratique, un parcours complet qui se clôturera par le spectacle en cours de création Invertébrés de la Cie Concordance suivi d’un repas partagé !
Au programme
14h > 15h Intervention d’Aurélien Foisse, de l’atelier Afa-Multimédia. Tout public. Veille théorique, philosophique et sociétale autour de l’intelligence artificielle, des années 50 à aujourd’hui & débat .
Sur inscription
15h > 16h Atelier avec Jules Dutron, conseiller numérique à la Communauté de Communes Mont-Lozère. –Présentation et pratique création de textes et chansons à l’aide de l’intelligence artificielle.
Sur inscription
Dès 16h Buvette sur place
18h Spectacle Sortie de résidence Invertébrés de la Cie Concordance
Pièce chorégraphique de science-fiction pour l’espace public | Seule en scène de Danse-Théâtre en suspension
Tout public À la Plagette de Bagnols-les-Bains Durée 50 min
Gratuit Sur réservation au 06 47 67 10 88 ou à contact@festivaldolt.org .
Théâtre Municipal O(L)tto Ladusch Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 47 67 10 88 contact@festivaldolt.org
English :
Join us for a day exploring different forms of intelligence, from insects to artificial intelligence. Dance, music, debate and hands-on workshops: a complete journey that will end with the show Invertébrés , currently being created by Cie Concordance, followed by a shared meal!
Free -Reservations required on 06 47 67 10 88 or contact@festivaldolt.org
German :
Begleiten Sie uns zu einem Tag rund um die verschiedenen Formen von Intelligenz(en), vom Insekt bis zur künstlichen Intelligenz. Tanz, Musik, Diskussionen und Workshops ein kompletter Parcours, der mit dem Stück Invertébrés der Cie Concordance und einem anschließenden gemeinsamen Essen abgeschlossen wird!
Kostenlos Auf Reservierung unter 06 47 67 10 88 oder contact@festivaldolt.org
Italiano :
Unitevi a noi per una giornata che esplora le diverse forme di intelligenza, dagli insetti all’intelligenza artificiale. Danza, musica, dibattiti e laboratori pratici: un programma completo che culminerà in uno spettacolo attualmente in fase di creazione intitolato Invertébrés di Cie Concordance, seguito da un pasto condiviso!
Gratuito Prenotazione obbligatoria allo 06 47 67 10 88 o contact@festivaldolt.org
Espanol :
Acompáñenos en una jornada dedicada a las diferentes formas de inteligencia, desde los insectos hasta la inteligencia artificial. Danza, música, debates y talleres prácticos: un programa completo que culminará con un espectáculo en creación llamado Invertébrés , de la Cie Concordance, seguido de una comida compartida
Gratuito Es necesario reservar en el 06 47 67 10 88 o en contact@festivaldolt.org
