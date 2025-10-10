Fête de la Science Jardin Botanique Jardin Botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy

Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

À l’occasion de la Fête de la Science, le jardin botanique vous propose une conférence le vendredi, ainsi qu’un week-end d’ateliers pédagogiques et ludiques, autour des dernières expositions.

Programme détaillé sur le site.Tout public

Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 41 47 47

English :

To mark the Fête de la Science, the botanical garden is offering a conference on Friday, as well as a weekend of educational and fun workshops, based around the latest exhibitions.

Detailed program on the website.

German :

Anlässlich der Fête de la Science bietet der Botanische Garten eine Konferenz am Freitag sowie ein Wochenende mit pädagogischen und spielerischen Workshops rund um die neuesten Ausstellungen.

Detailliertes Programm auf der Website.

Italiano :

Nell’ambito della Fête de la Science, il giardino botanico ospiterà una conferenza il venerdì, oltre a un fine settimana di laboratori educativi e divertenti basati sulle ultime mostre.

Il programma dettagliato è disponibile sul sito web.

Espanol :

En el marco de la Fiesta de la Ciencia, el jardín botánico organiza una conferencia el viernes, así como un fin de semana de talleres didácticos y lúdicos en torno a las últimas exposiciones.

Programa detallado en el sitio web.

