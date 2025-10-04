Fête de la Science : « Jouez avec les intelligences » Bibliothèque Victor-Hugo Le Chesnay-Rocquencourt

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Jouez avec les intelligences

Venez activer vos neurones avec des casse-têtes, illusions optique, jeux de société logico-mathématiques, de musiques et rythmes, puzzles…

Bibliothèque Victor-Hugo 37 rue Caruel de Saint Martin Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France 01 39 23 23 87 https://bibliotheque.lechesnay-rocquencourt.fr/

