Fête de la Science – La Malacologie, étude des mollusque Maison Mégalithes et Landes Saint-Just
samedi 10 octobre 2026 · Maison Mégalithes et Landes · Saint-Just
Informations pratiques
Saint-Just
Fête de la Science – La Malacologie, étude des mollusque
Maison Mégalithes et Landes 10 Allée des Cerisiers Saint-Just Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 11:00:00
fin : 2026-10-10 12:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Le malacologue est un spécialiste des coquilles : c’est étonnant toutes les informations que peuvent apporter la présence de ces petits animaux dans une couche archéologique… sur les paysages, sur les pratiques alimentaires, et bien d’autres choses.
Découvrez les mollusques et tout ce qu’ils nous apprennent sur le passé !
Sur réservation – à partir de 7 ans .
Maison Mégalithes et Landes 10 Allée des Cerisiers Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 69 25
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English :
L’événement Fête de la Science – La Malacologie, étude des mollusque Saint-Just a été mis à jour le 2026-09-10 par OT – PAYS DE REDON
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