Fête de la Science La Rochelle
Fête de la Science La Rochelle vendredi 3 octobre 2025.
Fête de la Science
Divers lieux de La Rochelle Muséum d’Histoire Naturelle, Bibliothèque Universitaire, Musée Maritime… La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-13
2025-10-03
Pour sa 34e édition, la Fête de la science a pour thème les « Intelligences » qui seront explorées sous toutes les formes.
Un événement national coordonné localement par La Rochelle Université.
Gratuit et ouvert à tous et toutes.
English : Science Festival
For its 34th edition, the theme of the Fête de la science is « Intelligences », which will be explored in all their forms.
A national event coordinated locally by La Rochelle University.
Free and open to all.
German : Fest der Wissenschaft
In seiner 34. Ausgabe hat das Fest der Wissenschaft das Thema « Intelligenzen », die in allen Formen erforscht werden sollen.
Eine nationale Veranstaltung, die lokal von der La Rochelle Université koordiniert wird.
Kostenlos und offen für alle.
Italiano :
Per la sua 34a edizione, il tema della Festa della scienza è « L’intelligenza », che verrà esplorata in tutte le sue forme.
Si tratta di un evento nazionale, coordinato a livello locale dall’Università di La Rochelle.
È gratuito e aperto a tutti.
Espanol : Fiesta de la Ciencia
En su 34ª edición, el tema de la Fiesta de la Ciencia es « La Inteligencia », que será explorada en todas sus formas.
Se trata de un acontecimiento nacional, coordinado localmente por la Universidad de La Rochelle.
Gratuito y abierto a todos.
