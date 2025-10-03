Fête de la Science La Rochelle

Fête de la Science La Rochelle vendredi 3 octobre 2025.

Fête de la Science

Divers lieux de La Rochelle Muséum d’Histoire Naturelle, Bibliothèque Universitaire, Musée Maritime… La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-13

Date(s) :

2025-10-03

Pour sa 34e édition, la Fête de la science a pour thème les « Intelligences » qui seront explorées sous toutes les formes.

Un événement national coordonné localement par La Rochelle Université.

Gratuit et ouvert à tous et toutes.

.

Divers lieux de La Rochelle Muséum d’Histoire Naturelle, Bibliothèque Universitaire, Musée Maritime… La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Science Festival

For its 34th edition, the theme of the Fête de la science is « Intelligences », which will be explored in all their forms.

A national event coordinated locally by La Rochelle University.

Free and open to all.

German : Fest der Wissenschaft

In seiner 34. Ausgabe hat das Fest der Wissenschaft das Thema « Intelligenzen », die in allen Formen erforscht werden sollen.

Eine nationale Veranstaltung, die lokal von der La Rochelle Université koordiniert wird.

Kostenlos und offen für alle.

Italiano :

Per la sua 34a edizione, il tema della Festa della scienza è « L’intelligenza », che verrà esplorata in tutte le sue forme.

Si tratta di un evento nazionale, coordinato a livello locale dall’Università di La Rochelle.

È gratuito e aperto a tutti.

Espanol : Fiesta de la Ciencia

En su 34ª edición, el tema de la Fiesta de la Ciencia es « La Inteligencia », que será explorada en todas sus formas.

Se trata de un acontecimiento nacional, coordinado localmente por la Universidad de La Rochelle.

Gratuito y abierto a todos.

L’événement Fête de la Science La Rochelle a été mis à jour le 2025-06-26 par La Rochelle Tourisme