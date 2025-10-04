Fête de la Science L’abeille, sentinelle de l’environnement Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Fête de la Science L’abeille, sentinelle de l’environnement

Bellou sur Huisne 2B Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Rémalard-en-Perche est dans le périmètre du Conservatoire de l’abeille noire du Perche. venez découvrir

notre abeille locale et plus généralement le rôle de toutes les abeilles au travers d’un atelier interactif proposé

par Juliette Dorizon. Les apiculteurs du conservatoire présenteront les produits de leurs ruches et des panneaux d’information seront inaugurés avec le Parc naturel régional du Perche.

Pratique à la médiathèque Le Passage 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .

Bellou sur Huisne 2B Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

