Fête de la science le cerveau en fête médiathèque de Segré Médiathèque, espace Saint-Exupéry Segré-en-Anjou Bleu

Médiathèque, espace Saint-Exupéry 39 Rue Charles de Gaulle Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 12:00:00

2025-10-04 2025-10-11

Fête de la Science à la Médiathèque de Segré les samedis 4 et 11 octobre 2025: Découvrez vos intelligences !

À l'occasion de la Fête de la science, la médiathèque de Segré, en partenariat avec la ludothèque et la Micro-Folie, vous invite à explorer les multiples facettes de l'intelligence à travers un parcours original, ludique et stimulant.

Le saviez-vous ?

Il existe huit formes d'intelligence verbale, logique, corporelle, musicale, visuelle, naturaliste, interpersonnelle et intrapersonnelle.

Bonne nouvelle nous sommes tous intelligents, mais pas forcément de la même manière !

Grâce à des activités interactives, ce parcours vous propose de mettre votre corps et votre cerveau en mouvement pour mieux comprendre comment vous fonctionnez. Une belle occasion de découvrir vos intelligences dominantes tout en vous amusant !

Infos pratiques

Tout public à partir de 6 ans

Un événement à ne pas manquer pour petits et grands curieux !

Médiathèque, espace Saint-Exupéry 39 Rue Charles de Gaulle Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 15 56 mediatheque@segreenanjoubleu.fr

English :

Fête de la Science at the Segré Médiathèque on Saturdays, October 4 and 11, 2025: Discover your intelligence!

German :

Fête de la Science in der Mediathek von Segré am Samstag, den 4. und 11. Oktober 2025: Entdecken Sie Ihre Intelligenz!

Italiano :

Festa della Scienza alla Mediateca Segré sabato 4 e sabato 11 ottobre 2025: scoprite la vostra intelligenza!

Espanol :

Fiesta de la Ciencia en la Mediateca del Segré el sábado 4 y el sábado 11 de octubre de 2025: ¡Descubre tu inteligencia!

