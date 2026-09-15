Fête de la science – le lait à la loupe Laval
mercredi 7 octobre 2026 · Laval
Informations pratiques
Laval
Fête de la science – le lait à la loupe
18 Rue Adolphe Beck Laval Mayenne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 14:00:00
fin : 2026-10-07 16:00:00
Date(s) :
2026-10-07
Cette année, la Fête de la Science met à l’honneur le thème « Saveurs savantes », une invitation à explorer les liens fascinants qui unissent sciences, alimentation, goût et savoir-faire.
Une version adaptée au grand public permettra également aux visiteurs de se glisser dans la peau de petits scientifiques et d’explorer les secrets du lait à travers l’observation et l’expérimentation. Dès 6 ans .
18 Rue Adolphe Beck Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
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English :
This year, the Fête de la Science highlights the theme “Saveurs savantes,” an invitation to explore the fascinating connections between science, food, taste, and expertise.
L’événement Fête de la science – le lait à la loupe Laval a été mis à jour le 2026-09-03 par CDT53
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