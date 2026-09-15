Informations pratiques

Laval

Fête de la science – le lait à la loupe

18 Rue Adolphe Beck Laval Mayenne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 14:00:00

fin : 2026-10-07 16:00:00

Date(s) :

2026-10-07

Cette année, la Fête de la Science met à l’honneur le thème « Saveurs savantes », une invitation à explorer les liens fascinants qui unissent sciences, alimentation, goût et savoir-faire.

Une version adaptée au grand public permettra également aux visiteurs de se glisser dans la peau de petits scientifiques et d’explorer les secrets du lait à travers l’observation et l’expérimentation. Dès 6 ans .

18 Rue Adolphe Beck Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

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English :

This year, the Fête de la Science highlights the theme “Saveurs savantes,” an invitation to explore the fascinating connections between science, food, taste, and expertise.

L’événement Fête de la science – le lait à la loupe Laval a été mis à jour le 2026-09-03 par CDT53