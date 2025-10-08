FÊTE DE LA SCIENCE LES BOTANISTES EN HERBE Saint-Germain-de-Calberte

Atelier pour enfants de 3 à 11 ans. Dans le cadre de la fête de la sciences, atelier scientifique sur la flore locale animé par Biosphera.

Atelier Enfants de 3 à 11 ans.

Accueil de Loisir de Saint Germain de Calberte, le mercredi 8 octobre de 10h10 à 16h10.

Dans le cadre de la fête de la science, nous organisons un atelier scientifique sur la flore locale en accueillant une intervention de Biosphera, lieu d’information, de sensibilisation et d’étude sur les thématiques de la biodiversité et du développement durable. Un animateur en environnement se déplace à St Germain de Calberte au sein de l’accueil de loisir. Il accompagne les enfants à travers des jeux, des expériences et des observations en plein air, afin d’explorer les interactions entre les plantes et les animaux, et de comprendre les enjeux. Cet atelier permet aux enfants de s’initier aux sciences naturelles et à l’observation de la flore de manière ludique tout en enrichissant leurs connaissances sur la nature. .

Foyer Rural Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie fds48@umontpellier.fr

English :

Workshop for children aged 3 to 11. As part of the Fête de la Sciences, a scientific workshop on local flora led by Biosphera.

German :

Workshop für Kinder von 3 bis 11 Jahren. Im Rahmen des Festes der Wissenschaften, wissenschaftlicher Workshop über die lokale Flora, geleitet von Biosphera.

Italiano :

Laboratorio per bambini dai 3 agli 11 anni. Nell’ambito della Fête de la Sciences, laboratorio scientifico sulla flora locale a cura di Biosphera.

Espanol :

Taller para niños de 3 a 11 años. En el marco de la Fiesta de las Ciencias, taller científico sobre la flora local a cargo de Biosphera.

