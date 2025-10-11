Fête de la Science « Les doigts dans l’oeil ! » avec les P’tits Débrouillards Musée de la lunette Hauts de Bienne

Fête de la Science « Les doigts dans l’oeil ! » avec les P’tits Débrouillards Musée de la lunette Hauts de Bienne samedi 11 octobre 2025.

Fête de la Science « Les doigts dans l’oeil ! » avec les P’tits Débrouillards

Musée de la lunette 2 Place Jean Jaurès Hauts de Bienne Jura

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

2025-10-11

Comptoir scientifique Percez tous les secrets de l’œil et de la vision avec les médiateurs scientifiques de l’association Les P’tits Débrouillards ! .

Musée de la lunette 2 Place Jean Jaurès Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 39 30 accueilmusee@mairie-morez.fr

