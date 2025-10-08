Fête de la science Les intelligences des animaux du refuge de l’Arche à la Médiathèque de Segré Médiathèque, espace Saint-Exupéry Segré-en-Anjou Bleu

Fête de la science Les intelligences des animaux du refuge de l’Arche à la Médiathèque de Segré Médiathèque, espace Saint-Exupéry Segré-en-Anjou Bleu mercredi 8 octobre 2025.

Fête de la science Les intelligences des animaux du refuge de l’Arche à la Médiathèque de Segré

Médiathèque, espace Saint-Exupéry 39 Rue Charles de Gaulle Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 10:30:00

fin : 2025-10-08 12:30:00

Date(s) :

2025-10-08

Atelier Animaux intelligents des capacités qui surprennent ! Dans le cadre de la Fête de la Science à la médiathèque de Segré le mercredi 8 octobre 2025 à 10h30.

Et si les animaux étaient bien plus intelligents qu’on ne le pense ?

Accompagné d’un professionnel du Refuge de l’Arche, venez découvrir, à travers un jeu interactif, les incroyables capacités cognitives de nombreux pensionnaires du refuge… mais aussi d’autres espèces animales à travers le monde !

Au fil de cette animation ludique et pédagogique, vous explorerez

Ce que certains animaux sont capables de comprendre, mémoriser ou résoudre

Les tests utilisés pour mesurer l’intelligence animale

Et même… vos propres performances comparées à celles de certains primates !

Un moment à la fois amusant et instructif, pour petits et grands curieux du monde vivant.

Une belle occasion de changer de regard sur le monde animal et de découvrir les multiples formes d’intelligence qui l’habitent.

Dès 5 ans .

Médiathèque, espace Saint-Exupéry 39 Rue Charles de Gaulle Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 15 50 mediatheque@segreenanjoubleu.fr

English :

Workshop ? Intelligent animals: surprising capabilities! As part of the Fête de la Science at the Segré media library on Wednesday, October 8, 2025 at 10:30 am.

German :

Workshop ? Intelligente Tiere: Fähigkeiten, die überraschen! Im Rahmen der Fête de la Science in der Mediathek von Segré am Mittwoch, den 8. Oktober 2025 um 10:30 Uhr.

Italiano :

Workshop ? Animali intelligenti: capacità sorprendenti! Nell’ambito della Festa della Scienza, mercoledì 8 ottobre 2025 alle 10.30 presso la mediateca Segré.

Espanol :

Taller ? Animales inteligentes: ¡capacidades sorprendentes! En el marco de la Fiesta de la Ciencia, en la mediateca del Segré, el miércoles 8 de octubre de 2025 a las 10.30 h.

L’événement Fête de la science Les intelligences des animaux du refuge de l’Arche à la Médiathèque de Segré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme Anjou bleu