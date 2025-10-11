Fête de la science Les Intelligences Café Cantine Villeneuve-sur-Lot

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Une journée dédiée à la science, au jeu, à l’art et au questionnement ! Jeux, ateliers et table ronde autour d’un thème passionnant Les différentes formes d’intelligences.

English : Fête de la science Les Intelligences

A day dedicated to science, games, art and questioning! Games, workshops and a round-table discussion on an exciting theme: The different forms of intelligence.

German : Fête de la science Les Intelligences

Ein Tag, der der Wissenschaft, dem Spiel, der Kunst und dem Hinterfragen gewidmet ist! Spiele, Workshops und ein runder Tisch rund um ein spannendes Thema: Die verschiedenen Formen der Intelligenz.

Italiano :

Una giornata dedicata alla scienza, al gioco, all’arte e alle domande! Giochi, laboratori e una tavola rotonda su un tema appassionante: Le diverse forme di intelligenza.

Espanol : Fête de la science Les Intelligences

Una jornada dedicada a la ciencia, los juegos, el arte y las preguntas Juegos, talleres y una mesa redonda sobre un tema apasionante: Las diferentes formas de inteligencia.

