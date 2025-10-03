Fête de la science Les machines volantes Saint-Laurent-du-Pont
Fête de la science Les machines volantes Saint-Laurent-du-Pont vendredi 3 octobre 2025.
Fête de la science Les machines volantes
Bibliothèque, 1 rue Charles Herold Saint-Laurent-du-Pont Isère
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2025-10-03 14:00:00
fin : 2025-10-03 18:00:00
Date(s) :
2025-10-03
Venez découvrir les machines volantes de Léonard de Vinci. Lecture et atelier de fabrication d’une machine volante.
Bibliothèque, 1 rue Charles Herold Saint-Laurent-du-Pont 38380 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 06 23 41 accueil@saintlaurentdupont.fr
English :
Come and discover Leonardo da Vinci’s flying machines. Reading and workshop to build a flying machine.
German :
Erleben Sie Leonardo da Vincis Flugmaschinen. Lesung und Workshop zur Herstellung einer Flugmaschine.
Italiano :
Venite a scoprire le macchine volanti di Leonardo da Vinci. Lettura e laboratorio per costruire una macchina volante.
Espanol :
Ven a descubrir las máquinas voladoras de Leonardo da Vinci. Lectura y taller para construir una máquina voladora.
L’événement Fête de la science Les machines volantes Saint-Laurent-du-Pont a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Coeur de Chartreuse