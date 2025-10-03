Fête de la science Les machines volantes Saint-Laurent-du-Pont

Fête de la science Les machines volantes Saint-Laurent-du-Pont vendredi 3 octobre 2025.

Fête de la science Les machines volantes

Bibliothèque, 1 rue Charles Herold Saint-Laurent-du-Pont Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 14:00:00

fin : 2025-10-03 18:00:00

Date(s) :

2025-10-03

Venez découvrir les machines volantes de Léonard de Vinci. Lecture et atelier de fabrication d’une machine volante.

.

Bibliothèque, 1 rue Charles Herold Saint-Laurent-du-Pont 38380 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 06 23 41 accueil@saintlaurentdupont.fr

English :

Come and discover Leonardo da Vinci’s flying machines. Reading and workshop to build a flying machine.

German :

Erleben Sie Leonardo da Vincis Flugmaschinen. Lesung und Workshop zur Herstellung einer Flugmaschine.

Italiano :

Venite a scoprire le macchine volanti di Leonardo da Vinci. Lettura e laboratorio per costruire una macchina volante.

Espanol :

Ven a descubrir las máquinas voladoras de Leonardo da Vinci. Lectura y taller para construir una máquina voladora.

L’événement Fête de la science Les machines volantes Saint-Laurent-du-Pont a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Coeur de Chartreuse