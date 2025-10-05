Fête de la science- L’immensité des possibilités de l’infiniment petit ! Centre de Nanosciences et de Nanotecnologies Palaiseau
Fête de la science- L’immensité des possibilités de l’infiniment petit !
Centre de Nanosciences et de Nanotecnologies 10 boulevard Thomas Gobert Palaiseau Essonne
Début : Dimanche 2025-10-05 13:30:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
2025-10-05
Rejoignez- nous au C2N dans un cadre exceptionnel de partage de culture scientifique et technique.
Place à la fascination et à l’émerveillement.
.
Centre de Nanosciences et de Nanotecnologies 10 boulevard Thomas Gobert Palaiseau 91120 Essonne Île-de-France amanda.trepagny@cnrs.fr
English :
Join us at C2N in an exceptional setting for sharing scientific and technical culture.
Make way for fascination and wonder.
German :
Besuchen Sie uns im C2N in einem außergewöhnlichen Rahmen für den Austausch von wissenschaftlicher und technischer Kultur.
Platz für Faszination und Staunen.
Italiano :
Unitevi a noi al C2N per un’occasione eccezionale di condivisione della cultura scientifica e tecnica.
Fate spazio al fascino e alla meraviglia.
Espanol :
Únase a nosotros en el C2N para disfrutar de una oportunidad excepcional de compartir la cultura científica y técnica.
Deja paso a la fascinación y el asombro.
L’événement Fête de la science- L’immensité des possibilités de l’infiniment petit ! Palaiseau a été mis à jour le 2025-07-24 par Destination Paris-Saclay