Fête de la Science Limoges Métropole Limoges

Fête de la Science Limoges Métropole

Musée National Adrien Dubouché Limoges Haute-Vienne

Gratuit

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-17

2025-10-03

La Fête de la Science 2025 Intelligence(s) partout en Limousin !

La Fête de la Science est une manifestation nationale annuelle, gratuite et ouverte à tous. À l’initiative du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’innovation, et soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine. Professionnels, chercheurs, techniciens, ingénieurs, laborantins ou encore amateurs de toutes les disciplines, vont à la rencontre des publics afin de mieux faire connaitre la recherche, ses découvertes et ses métiers.

Au programme village des sciences au musée National Adrien Dubouché, visite, atelier et bien d’autres ! (détail en lien). .

Musée National Adrien Dubouché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 19 82

