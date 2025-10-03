Fête de la Science Limoges Métropole Limoges
La Fête de la Science est une manifestation nationale annuelle, gratuite et ouverte à tous. À l’initiative du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’innovation, et soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine. Professionnels, chercheurs, techniciens, ingénieurs, laborantins ou encore amateurs de toutes les disciplines, vont à la rencontre des publics afin de mieux faire connaitre la recherche, ses découvertes et ses métiers.
Au programme village des sciences au musée National Adrien Dubouché, visite, atelier et bien d’autres ! (détail en lien). .
Musée National Adrien Dubouché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 19 82
