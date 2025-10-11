Fête de la science Place de la Madeleine Livron-sur-Drôme

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

2025-10-11

Partez à la découverte des formes d’intelligence(s) au travers de différents ateliers, expériences, stands, et expositions. Jeux en bois, casque VR, planétarium, jeu coopératif et spectacle.

Place de la Madeleine Médiathèque Louise Michel de Livron Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 14 90 contact.mediatheque@mairie-livron.fr

English :

Discover forms of intelligence through workshops, experiments, stands and exhibitions. Wooden games, VR headset, planetarium, cooperative game and show.

German :

Entdecke die Formen der Intelligenz(en) in verschiedenen Workshops, Experimenten, Ständen und Ausstellungen. Holzspiele, VR-Headset, Planetarium, kooperatives Spiel und Show.

Italiano :

Scoprite le diverse forme di intelligenza attraverso vari laboratori, esperimenti, stand e mostre. Giochi in legno, cuffie VR, planetario, gioco cooperativo e spettacolo.

Espanol :

Descubre las diferentes formas de inteligencia a través de diversos talleres, experimentos, stands y exposiciones. Juegos de madera, auriculares VR, planetario, juego cooperativo y espectáculo.

