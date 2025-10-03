Fête de la Science Lyon

Fête de la Science Lyon vendredi 3 octobre 2025.

Fête de la Science

Lieux divers Lyon Rhône

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-13

2025-10-03

En 2025, la thématique nationale de la Fête de la science invite à s’interroger sur le concept d’intelligence(s) entre histoire de l’intelligence, intelligence émotionnelle et collecte ou intelligence artificielle.

Lieux divers Lyon 69000 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

English : The Science Festival

The Science Festival is an opportunity to share knowledge , still marvel at the world around us , discuss issues of our society and push the boundaries of the unknown …

German : Das Science Festival

Das Science Festival ist eine Gelegenheit, Wissen zu teilen , noch staunen über die Welt um uns herum , diskutieren Themen unserer Gesellschaft und die Grenzen des Unbekannten…

Italiano : Il Festival della Scienza

La Festa della Scienza è l’occasione di trasmettere i saperi, di provare una nuova meraviglia di fronte al mondo che ci circonda, di discutere sulle poste in gioco della nostra società e di respingere le frontiere dell’ignoto.

Espanol : El Festival de la Ciencia

La fiesta de la ciencia es la ocasión perfecta para compartir conocimientos, maravillarnos con el mundo que nos rodea, debatir sobre los retos de nuestra sociedad y traspasar las fronteras de lo desconocido.

