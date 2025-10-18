Fête de la science Médiathèque Arinthod Médiathèque Arinthod

Fête de la science Médiathèque Arinthod Médiathèque Arinthod samedi 18 octobre 2025.

Fête de la science Médiathèque Arinthod

Médiathèque 1A Rue de Magnin Arinthod Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 12:00:00

Date(s) :

2025-10-18 2025-11-07

De quoi est fait un ordinateur ? à la médiathèque d’Arinthod

3 ateliers pour le découvrir et l’expérimenter

– Démantèlement d’un ordinateur Samedi 04/10 10h-12h

– Logiciel Algodoo pour programmer Samedi 18/10 10h-12h

– On démonte, on regarde, on répare Vendredi 07/11 16h-18h

Par un conseiller numérique de l’ADAPEMONT

Public familial à partir de 7 ans Gratuit Réservation obligatoire. .

Médiathèque 1A Rue de Magnin Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 82 61

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête de la science Médiathèque Arinthod Arinthod a été mis à jour le 2025-10-01 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE