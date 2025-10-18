Fête de la science // Médiathèque-ludothèque l’Ecume des jours Place Yan du Gouf Moliets-et-Maa

Un planétarium mobile pour découvrir les étoiles, un atelier scientifique autour de l’océan, une conférence scientifique, une table thématique.

English : Fête de la science // Médiathèque-ludothèque l’Ecume des jours

A mobile planetarium to discover the stars, a scientific workshop on the ocean, a scientific conference and a thematic table.

German : Fête de la science // Médiathèque-ludothèque l’Ecume des jours

Ein mobiles Planetarium, um die Sterne zu entdecken, ein wissenschaftlicher Workshop rund um den Ozean, eine wissenschaftliche Konferenz, ein Thementisch.

Italiano :

Un planetario mobile per scoprire le stelle, un laboratorio scientifico sull’oceano, una conferenza scientifica e un tavolo tematico.

Espanol : Fête de la science // Médiathèque-ludothèque l’Ecume des jours

Un planetario móvil para descubrir las estrellas, un taller científico sobre el océano, una conferencia científica y una mesa temática.

