Fête de la science : médiations ludiques au Créalab en lien avec la thématique « Saveurs savantes », Médiathèque de Saint-Raphaël, Saint-Raphaël

Informations pratiques

Fête de la science : médiations ludiques au Créalab en lien avec la thématique « Saveurs savantes » 2 – 4 octobre Médiathèque de Saint-Raphaël Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00

Animation immersive en réalité virtuelle : le métier de cuisinier et d’autres métiers. Utilisation du jeu Job Simulator sur le casque VR. Proposer une expérience ludique servant de porte d’entrée vers des notions scientifiques liées à l’alimentation et aux comportements humains.

le métier de cuisinier et d’autres métiers. Utilisation du jeu Job Simulator sur le casque VR. Proposer une expérience ludique servant de porte d’entrée vers des notions scientifiques liées à l’alimentation et aux comportements humains. **Diffusion de vidéos scientifiques en continu adaptées à un public adolescent sur l’écran géant du CréaLab.**Proposer une médiation scientifique « en immersion douce », permettant une sensibilisation sans contrainte

Quizz pour les jeunes sur le thème de l’alimentation : « pourquoi une mayonnaise ne retombe pas? », « Pourquoi aime-t-on le sucre ? », « Que font les bactéries dans ton ventre ? » Etc…

Médiathèque de Saint-Raphaël place gabriel péri 83700 Saint-Raphaël Saint-Raphaël 83700 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0498118900 https://bm.esterel-mediatem.fr/ La Médiathèque de Saint-Raphaël fait partie d’un Centre culturel regroupant également un auditorium, un Conservatoire, une salle d’exposition, un Musée MicroFolie, un Créalab… parkings et gare sncf à 5 mn

Biblis en folie 2026

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