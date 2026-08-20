Fête de la science : médiations ludiques au Créalab en lien avec la thématique « Saveurs savantes », Médiathèque de Saint-Raphaël, Saint-Raphaël
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque de Saint-Raphaël · Saint-Raphaël
Informations pratiques
Fête de la science : médiations ludiques au Créalab en lien avec la thématique « Saveurs savantes » 2 – 4 octobre Médiathèque de Saint-Raphaël Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00
- Animation immersive en réalité virtuelle : le métier de cuisinier et d’autres métiers. Utilisation du jeu Job Simulator sur le casque VR. Proposer une expérience ludique servant de porte d’entrée vers des notions scientifiques liées à l’alimentation et aux comportements humains.
- **Diffusion de vidéos scientifiques en continu adaptées à un public adolescent sur l’écran géant du CréaLab.**Proposer une médiation scientifique « en immersion douce », permettant une sensibilisation sans contrainte
- Quizz pour les jeunes sur le thème de l’alimentation : « pourquoi une mayonnaise ne retombe pas? », « Pourquoi aime-t-on le sucre ? », « Que font les bactéries dans ton ventre ? » Etc…
Médiathèque de Saint-Raphaël place gabriel péri 83700 Saint-Raphaël Saint-Raphaël 83700 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0498118900 https://bm.esterel-mediatem.fr/ La Médiathèque de Saint-Raphaël fait partie d’un Centre culturel regroupant également un auditorium, un Conservatoire, une salle d’exposition, un Musée MicroFolie, un Créalab… parkings et gare sncf à 5 mn
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©Médiathèque de Saint-Raphaël
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