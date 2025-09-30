Fête de la Science Médiathèque intercommunale Montélimar-Agglomération Montélimar
L’association Stimuli propose différentes actions gratuites durant la Fête de la Science 2025 à Montélimar.
Médiathèque intercommunale Montélimar-Agglomération Cinéma Les Templiers, Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 12 17 43 stimuli.drome@gmail.com
English :
The Stimuli association is offering various free activities during the Fête de la Science 2025 in Montélimar.
German :
Der Verein Stimuli bietet während der Fête de la Science 2025 in Montélimar verschiedene kostenlose Aktionen an.
Italiano :
L’associazione Stimoli propone una serie di attività gratuite durante la Festa della Scienza 2025 a Montélimar.
Espanol :
La asociación Stimuli propone varias actividades gratuitas durante la Fiesta de la Ciencia 2025 en Montélimar.
