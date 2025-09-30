Fête de la Science Médiathèque intercommunale Montélimar-Agglomération Montélimar

Fête de la Science Médiathèque intercommunale Montélimar-Agglomération Montélimar mardi 30 septembre 2025.

Fête de la Science

Médiathèque intercommunale Montélimar-Agglomération Cinéma Les Templiers, Montélimar Montélimar Drôme

Début : 2025-09-30

fin : 2025-10-08

2025-09-30

L’association Stimuli propose différentes actions gratuites durant la Fête de la Science 2025 à Montélimar.

Médiathèque intercommunale Montélimar-Agglomération Cinéma Les Templiers, Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 12 17 43 stimuli.drome@gmail.com

English :

The Stimuli association is offering various free activities during the Fête de la Science 2025 in Montélimar.

German :

Der Verein Stimuli bietet während der Fête de la Science 2025 in Montélimar verschiedene kostenlose Aktionen an.

Italiano :

L’associazione Stimoli propone una serie di attività gratuite durante la Festa della Scienza 2025 a Montélimar.

Espanol :

La asociación Stimuli propone varias actividades gratuitas durante la Fiesta de la Ciencia 2025 en Montélimar.

