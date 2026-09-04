Fête de la science Espace des sciences de Morlaix Morlaix

Informations pratiques

Morlaix

Fête de la science

Espace des sciences de Morlaix 42 Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 14:00:00

fin : 2026-10-10 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

À l’occasion de la 35e édition de la Fête de la science, placée cette année sous le thème « Saveurs savantes », l’Espace des sciences de Morlaix vous invite à venir découvrir les sciences autrement !

Samedi 10 octobre, de 14h à 18h, des chercheur·es et ingénieur·es seront présents pour partager leurs connaissances et échanger avec le public.

Au menu : des stands scientifiques, installés au cœur des espaces d’exposition et, pour l’un d’entre eux, dans la cour d’honneur de l’ancienne Manufacture des tabacs de Morlaix. Biologie, recherche médicale, géologie, astronomie, physique… autant de disciplines à explorer à travers des rencontres et des échanges avec celles et ceux qui font vivre la science.

De la vie microscopique des cellules et des organismes marins aux secrets de la propulsion des fusées, en passant par les étonnantes propriétés culinaires des algues, les expériences et découvertes seront nombreuses.

Pour cette journée exceptionnelle, l’ensemble des huit espaces d’exposition de l’Espace des sciences sera accessible gratuitement. Les médiateur·rices scientifiques seront également présents tout au long de l’après-midi pour accompagner les visiteurs et prolonger les découvertes.

Une fête de la science ouverte à toutes et tous, pour apprendre, expérimenter, poser des questions et, surtout, prendre goût aux sciences ! .

Espace des sciences de Morlaix 42 Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 29 27

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L’événement Fête de la science Morlaix a été mis à jour le 2026-09-04 par OT BAIE DE MORLAIX