FÊTE DE LA SCIENCE Musée de la Nacre | Exposition temporaire Archéochrono Histoires d’intelligences Méru

FÊTE DE LA SCIENCE Musée de la Nacre | Exposition temporaire Archéochrono Histoires d'intelligences

51 rue Roger Salengro Méru Oise

Gratuit

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 14:30:00

fin : 2025-10-12 18:30:00

Date(s) :

2025-10-04 2025-10-11

À l’occasion de la fête de la Science 2025, le musée de la Nacre et de la Tabletterie à Méru vous invite à voyager à travers le temps avec Archéochrono histoires d’intelligences

Du froid, des bêtes énormes, des griffes, des crocs, des cornes… Il y a 40 000 ans, la vie en Europe est bien différente ! Les Hommes se nourrissent, s’habillent, s’abritent grâce aux plantes et animaux sauvages dans la nature. Et ils sont nomades, car pour chasser les troupeaux migrateurs, il faut les pister et se déplacer avec eux ! Comment les sociétés préhistoriques ont-elles assuré leur survie ?

Des scientifiques œuvrent au quotidien pour répondre à la question en étudiant les traces du passé. Ce sont les archéologues. L’archéologie contribue à la compréhension des hommes du passé, de leur intelligence, de leurs compétences ainsi que de leur créativité.

Cette exposition prêtée par l’INRAP se complète exceptionnellement par un mobilier archéologique issu des fouilles effectuées dans le département de l’Oise. Des livrets-jeu sont disponibles pour prolonger l’expérience de visite !

Profitez en outre de la présence de chercheuses universitaires les 11 et 12 octobre afin de découvrir Les outils intelligents des archéologues .

Dates Les 4, 5, 11 et 12 octobre 2025

Horaires De 14h30 à 18h30

Accès Libre et gratuit, sans réservation

51 rue Roger Salengro Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 61 76 contact@musee-nacre.fr

