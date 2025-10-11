Fête de la science Musée Urgonia Orgon

Fête de la science

Samedi 11 octobre 2025. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Fête de la Science au Musée Urgonia.

Fête de la Science 2025 au Musée Urgonia.



Dans le cadre de la Fête de la Science, le Musée Urgonia organise, en partenariat avec la société Omya, une journée paléontologique.

9h Recherche et récolte de fossiles dans la carrière d’Orgon, ouverte à cette occasion par l’exploitant. Un plan pour accéder au lieu de rassemblement sera envoyé à chaque participant. Prévoir masse, burins, casquettes et lunettes si le soleil est au rendez-vous.

12h Pique-nique tiré du sac à Notre-Dame de Beauregard.

13h30 Atelier de dégagement de fossiles au Musée Urgonia, spécialement aménagé pour l’occasion, qui permettra aux participants de découvrir et de s’exercer à l’art du dégagement des fossiles récoltés le matin. L’atelier est limité à 30 personnes.



Les mineurs doivent être sous la responsabilité d’un adulte. .

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr

English :

Fête de la Science at the Urgonia Museum.

German :

Wissenschaftsfest im Urgonia-Museum.

Italiano :

Festival della scienza al Museo di Urgonia.

Espanol :

Festival de la Ciencia en el Museo Urgonia.

