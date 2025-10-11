Fête de la science Ourville-en-Caux

Fête de la science Ourville-en-Caux samedi 11 octobre 2025.

Fête de la science

Ourville-en-Caux Seine-Maritime

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 12:00:00

2025-10-11

Viens fêter la science et découvrir la chimie.

De 10 h à 12h à la bibliothèque Entrée libre et gratuite .

Ourville-en-Caux 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 28 29 77

English : Fête de la science

L’événement Fête de la science Ourville-en-Caux a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre