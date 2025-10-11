Fête de la science Ourville-en-Caux
Fête de la science Ourville-en-Caux samedi 11 octobre 2025.
Fête de la science
Ourville-en-Caux Seine-Maritime
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-11 12:00:00
2025-10-11
Viens fêter la science et découvrir la chimie.
De 10 h à 12h à la bibliothèque Entrée libre et gratuite .
Ourville-en-Caux 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 28 29 77
English : Fête de la science
