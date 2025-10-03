Fête de la Science – Rencontre avec Sophie Divry et Étiennette Auffray Bibliothèque municipale Annemasse

Fête de la Science – Rencontre avec Sophie Divry et Étiennette Auffray Bibliothèque municipale Annemasse vendredi 3 octobre 2025.

Début : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T21:00:00

La bibliothèque Pierre Goy vous propose une rencontre avec Sophie Divry, écrivaine et journaliste, autour de son 7ème roman Fantastique histoire d’amour, où s’entremêlent romance, enquête et sciences. Elle sera accompagnée par le professeur Etiennette Auffray, chercheuse au CERN et conseillère scientifique lors de l’écriture du livre. Partez à la rencontre de Bastien, Maïa, un étrange cristal bleu et de tant d’autres personnages pour découvrir ou redécouvrir ce fantastique roman !

Bibliothèque municipale 4 Place du Clos Fleury 74100 Annemasse Annemasse 74100 Centre-Ville Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450958909 https://www.bibliotheques-intermede.fr/mes-bibliotheques/a

© Bibliothèque Pierre Goy