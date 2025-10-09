FÊTE DE LA SCIENCE Rieumes
FÊTE DE LA SCIENCE Rieumes jeudi 9 octobre 2025.
FÊTE DE LA SCIENCE
ALLÉES DE LA LIBÉRATION Rieumes Haute-Garonne
Début : 2025-10-09
fin : 2025-10-11
2025-10-09 2025-10-11
Visites d’artisans Plateau radio Peintures et Sciences Apéro scientifique
proposé par les Chemins Buissonniers .
ALLÉES DE LA LIBÉRATION Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie
English :
Artisan visits Radio show Paintings and Science Scientific aperitif
German :
Besuche von Handwerkern Radiosendung Malerei und Wissenschaft Wissenschaftlicher Aperitif
Italiano :
Visite di artigiani Programma radiofonico Pittura e scienza Science Apéro
Espanol :
Visitas de artesanos Programa de radio Pintura y Ciencia Apéro de la Science
