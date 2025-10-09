FÊTE DE LA SCIENCE Rieumes

FÊTE DE LA SCIENCE Rieumes jeudi 9 octobre 2025.

ALLÉES DE LA LIBÉRATION Rieumes Haute-Garonne

Début : 2025-10-09
fin : 2025-10-11

2025-10-09 2025-10-11

Visites d'artisans Plateau radio Peintures et Sciences Apéro scientifique
proposé par les Chemins Buissonniers

ALLÉES DE LA LIBÉRATION Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie  

English :

Artisan visits Radio show Paintings and Science Scientific aperitif

German :

Besuche von Handwerkern Radiosendung Malerei und Wissenschaft Wissenschaftlicher Aperitif

Italiano :

Visite di artigiani Programma radiofonico Pittura e scienza Science Apéro

Espanol :

Visitas de artesanos Programa de radio Pintura y Ciencia Apéro de la Science

L’événement FÊTE DE LA SCIENCE Rieumes a été mis à jour le 2025-09-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE