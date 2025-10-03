Fête de la Science « Rome ne s’est pas faite en un jour » Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Fête de la Science « Rome ne s'est pas faite en un jour » Bellou sur Huisne Rémalard en Perche vendredi 3 octobre 2025.

Bellou sur Huisne 2B Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Début : 2025-10-03 19:00:00

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Comment Rome s’est-elle construite ? C’est le domaine de recherche d’Orline Poulat, doctorante au sein de

l’Équipe de recherche sur les littératures, les imaginaires et les sociétés (ERLIS). À travers quelques exemples

de bâtiments situés dans le quartier monumental du Champ de Mars, lieu du Panthéon, nous explorerons les

constructions ingénieuses de cette capitale antique d’1 million d’habitants. En partenariat avec Le Dôme.

Pratique à la médiathèque Le Passage 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .

Bellou sur Huisne 2B Rue de l'Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie

English : Fête de la Science « Rome ne s’est pas faite en un jour »

