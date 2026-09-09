Informations pratiques

Saint-Médard-d’Eyrans

Fête de la science

Place de la Loi 1901 Saint-Médard-d’Eyrans Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Fête de la Science : « Saveurs Savantes »

À l’occasion de la Fête de la Science, Saint-Médard-d’Eyrans accueillera petits et grands pour une journée placée sous le signe de la découverte, de l’expérimentation et de la gourmandise.

Sur le thème « Saveurs Savantes », les visiteurs pourront participer à différentes animations : expériences scientifiques, jeux, ateliers créatifs, découvertes et dégustations, pour apprendre tout en s’amusant.

François, apiculteur à Saint-Selve sera également présent pour faire découvrir le monde fascinant des abeilles.

Côté gourmandise, l’association Les P’tits Futés d’Eyrans assurera le pôle restauration/buvette avec de délicieuses pâtisseries !

Journée organisée avec le concours de l’Auringleta, l’APBA, d’AG33, des P’tits Futés d’Eyrans, du Jardin d’Eyrans et du Meunier d’Eyrans.

Venez expérimenter, découvrir, partager… et vous régaler ! .

Place de la Loi 1901 Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 70 21 contact@saint-medard-deyrans.fr

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English : Fête de la science

L’événement Fête de la science Saint-Médard-d’Eyrans a été mis à jour le 2026-09-09 par Sud Bordeaux Tourisme