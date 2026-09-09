Fête de la science Saint-Médard-d’Eyrans
samedi 3 octobre 2026 · Saint-Médard-d'Eyrans
Informations pratiques
Saint-Médard-d’Eyrans
Fête de la science
Place de la Loi 1901 Saint-Médard-d’Eyrans Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Fête de la Science : « Saveurs Savantes »
À l’occasion de la Fête de la Science, Saint-Médard-d’Eyrans accueillera petits et grands pour une journée placée sous le signe de la découverte, de l’expérimentation et de la gourmandise.
Sur le thème « Saveurs Savantes », les visiteurs pourront participer à différentes animations : expériences scientifiques, jeux, ateliers créatifs, découvertes et dégustations, pour apprendre tout en s’amusant.
François, apiculteur à Saint-Selve sera également présent pour faire découvrir le monde fascinant des abeilles.
Côté gourmandise, l’association Les P’tits Futés d’Eyrans assurera le pôle restauration/buvette avec de délicieuses pâtisseries !
Journée organisée avec le concours de l’Auringleta, l’APBA, d’AG33, des P’tits Futés d’Eyrans, du Jardin d’Eyrans et du Meunier d’Eyrans.
Venez expérimenter, découvrir, partager… et vous régaler ! .
Place de la Loi 1901 Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 72 70 21 contact@saint-medard-deyrans.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la science
L’événement Fête de la science Saint-Médard-d’Eyrans a été mis à jour le 2026-09-09 par Sud Bordeaux Tourisme
À voir aussi à Saint-Médard-d'Eyrans (Gironde)
- Théâtre La tectonique des couettes Saint-Médard-d’Eyrans 18 septembre 2026
- Visite libre de l’église Saint-Médard, Église de Saint-Médard-d’Eyrans, Saint-Médard-d’Eyrans 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Visite des églises des Graves Saint-Médard-d’Eyrans Église Saint-Médard-d’Eyrans 19 septembre 2026
- Place en Fête à Saint-Médard-d’Eyrans Saint-Médard-d’Eyrans 19 septembre 2026
- Place en Fête Saint-Médard-d’Eyrans 19 septembre 2026