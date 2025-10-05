Fête de la science Saint-Nicolas-d’Aliermont
Fête de la science Saint-Nicolas-d’Aliermont dimanche 5 octobre 2025.
Fête de la science
48 Rue Édouard Cannevel Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime
Tarif : – –
Début : 2025-10-05 14:30:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
2025-10-05
Démonstrations et ateliers avec l’association pilotes et cie
Activité autour des météorites. Pourquoi les cherche-t-on, pourquoi les étudie-t-on ? Comprendre l’histoire du système solaire grâce aux objets célestes.
Gratuit
Informations 02 35 04 53 98 ou musee@mairie-sna.fr .
English : Fête de la science
