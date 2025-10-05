Fête de la science Saint-Nicolas-d’Aliermont

Fête de la science Saint-Nicolas-d’Aliermont dimanche 5 octobre 2025.

Fête de la science

48 Rue Édouard Cannevel Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime

Début : 2025-10-05 14:30:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-05

Démonstrations et ateliers avec l’association pilotes et cie

Activité autour des météorites. Pourquoi les cherche-t-on, pourquoi les étudie-t-on ? Comprendre l’histoire du système solaire grâce aux objets célestes.

Gratuit

Informations 02 35 04 53 98 ou musee@mairie-sna.fr .

+33 2 35 04 53 98 musee@mairie-sna.fr

