Fête de la science « Saveurs savantes » : ateliers, conférences, visites et cinéma Rue de Martignac Miramont-de-Guyenne
samedi 10 octobre 2026 · Rue de Martignac · Miramont-de-Guyenne
Informations pratiques
Miramont-de-Guyenne
Fête de la science « Saveurs savantes » : ateliers, conférences, visites et cinéma
Rue de Martignac Centre multiculturel Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Pour la 1ʳᵉ édition de la Fête de la Science, venez nombreux découvrir les multiples facettes scientifiques de l’alimentation avec une programmation d’événements interactifs et conviviaux. Au programme : ateliers scientifiques, conférences avec des scientifiques de l’INRAe. Réservation obligatoire.
Pour la 1ʳᵉ édition de la Fête de la Science en Pays de Lauzun qui se déroulera du 9 au 11 octobre, venez nombreux découvrir les multiples facettes scientifiques de l’alimentation à travers une programmation d’événements interactifs et conviviaux. Cela prendra la forme d’un grand laboratoire culinaire où seront célébrés la cuisine, le goût et l’alimentation tout en transmettant le goût des sciences au plus grand nombre. Pour cet après-midi : 3 ateliers scientifiques animés par un physicien, 3 conférences avec des scientifiques de l’INRAe, visites de sites de producteurs et transformateurs et séance de cinéma. .
Rue de Martignac Centre multiculturel Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 75 76 34 contact@la-vieille-ecole.fr
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English : Fête de la science « Saveurs savantes » : ateliers, conférences, visites et cinéma
For the 1st edition of the Science Festival, we invite you to come and discover the many scientific facets of food through a program of interactive and engaging events. On the program: science workshops and lectures by scientists from INRAe. Reservations are required.
L’événement Fête de la science « Saveurs savantes » : ateliers, conférences, visites et cinéma Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-09-10 par OT du Pays de Lauzun
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