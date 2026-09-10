Fête de la science « Saveurs savantes » : découverte, dégustation et petites expériences Rue Eugène Mazelié Lauzun
samedi 10 octobre 2026 · Rue Eugène Mazelié · Lauzun
Informations pratiques
Lauzun
Fête de la science « Saveurs savantes » : découverte, dégustation et petites expériences
Rue Eugène Mazelié Marché et sous la halle Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Pour la 1ʳᵉ édition de la Fête de la Science, venez nombreux découvrir les multiples facettes scientifiques de l’alimentation avec une programmation d’événements interactifs et conviviaux. Au programme : découverte des modes de conservation, dégustation de produits locaux… Réservation conseillée.
Pour la 1ʳᵉ édition de la Fête de la Science en Pays de Lauzun qui se déroulera du 9 au 11 octobre, venez nombreux découvrir les multiples facettes scientifiques de l’alimentation à travers une programmation d’événements interactifs et conviviaux. Cela prendra la forme d’un grand laboratoire culinaire où seront célébrés la cuisine, le goût et l’alimentation tout en transmettant le goût des sciences au plus grand nombre. Pour cette matinée : découverte des modes de conservation et dégustation de produits locaux – 5 exposants, petites expériences et galerie d’œuvres à la Micro-Folie. .
Rue Eugène Mazelié Marché et sous la halle Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 75 76 34 contact@la-vieille-ecole.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la science « Saveurs savantes » : découverte, dégustation et petites expériences
For the 1st edition of the Science Festival, come out in large numbers to discover the many scientific facets of food through a program of interactive and family-friendly events. On the agenda: learning about food preservation methods, tasting local products… Reservations are recommended.
L’événement Fête de la science « Saveurs savantes » : découverte, dégustation et petites expériences Lauzun a été mis à jour le 2026-09-10 par OT du Pays de Lauzun
À voir aussi à Lauzun (Lot-et-Garonne)
- Découverte du patrimoine de la cité médiévale, Office de Tourisme de la commune de Lauzun, Lauzun 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine au village de Lauzun devant le Bureau d’Info Touristique Lauzun 19 septembre 2026
- Micro-Folie Journées Européennes du Patrimoine Conférence Salle du conseil municipal Lauzun 19 septembre 2026
- Échange sur le travail de restauratrice, Salle du conseil municipal, Lauzun 19 septembre 2026
- Loto du club Les Hirondelles Lauzun 3 octobre 2026