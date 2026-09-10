Fête de la science « Saveurs savantes » : découverte, dégustation et petites expériences Rue Eugène Mazelié Lauzun

Informations pratiques

Lauzun

Fête de la science « Saveurs savantes » : découverte, dégustation et petites expériences

Rue Eugène Mazelié Marché et sous la halle Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Pour la 1ʳᵉ édition de la Fête de la Science, venez nombreux découvrir les multiples facettes scientifiques de l’alimentation avec une programmation d’événements interactifs et conviviaux. Au programme : découverte des modes de conservation, dégustation de produits locaux… Réservation conseillée.

Pour la 1ʳᵉ édition de la Fête de la Science en Pays de Lauzun qui se déroulera du 9 au 11 octobre, venez nombreux découvrir les multiples facettes scientifiques de l’alimentation à travers une programmation d’événements interactifs et conviviaux. Cela prendra la forme d’un grand laboratoire culinaire où seront célébrés la cuisine, le goût et l’alimentation tout en transmettant le goût des sciences au plus grand nombre. Pour cette matinée : découverte des modes de conservation et dégustation de produits locaux – 5 exposants, petites expériences et galerie d’œuvres à la Micro-Folie. .

Rue Eugène Mazelié Marché et sous la halle Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 75 76 34 contact@la-vieille-ecole.fr

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English : Fête de la science « Saveurs savantes » : découverte, dégustation et petites expériences

For the 1st edition of the Science Festival, come out in large numbers to discover the many scientific facets of food through a program of interactive and family-friendly events. On the agenda: learning about food preservation methods, tasting local products… Reservations are recommended.

L’événement Fête de la science « Saveurs savantes » : découverte, dégustation et petites expériences Lauzun a été mis à jour le 2026-09-10 par OT du Pays de Lauzun