Fête de la science « Saveurs savantes » : déjeuner des chefs Château Jolibert Bourgougnague

Informations pratiques

Bourgougnague

Fête de la science « Saveurs savantes » : déjeuner des chefs

Château Jolibert 600 Route d’Eymet Bourgougnague Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 10:00:00

fin : 2026-10-11 14:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Pour la 1ʳᵉ édition de la Fête de la Science, venez nombreux découvrir les multiples facettes scientifiques de l’alimentation avec une programmation d’événements interactifs et conviviaux. Au programme : déjeuner des chefs Escoffier – déclinaison autour d’un produit de saison. Sur inscription.

Pour la 1ʳᵉ édition de la Fête de la Science en Pays de Lauzun qui se déroulera du 9 au 11 octobre, venez nombreux découvrir les multiples facettes scientifiques de l’alimentation à travers une programmation d’événements interactifs et conviviaux. Cela prendra la forme d’un grand laboratoire culinaire où seront célébrés la cuisine, le goût et l’alimentation tout en transmettant le goût des sciences au plus grand nombre. Pour cette après-midi : déjeuner des chefs Escoffier – déclinaison autour d’un produit de saison. Sur inscription. .

Château Jolibert 600 Route d’Eymet Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 75 76 34 contact@la-vieille-ecole.fr

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English : Fête de la science « Saveurs savantes » : déjeuner des chefs

For the 1st edition of the Science Festival, come out in large numbers to discover the many scientific facets of food through a program of interactive and enjoyable events. On the program: a lunch prepared by Escoffier chefs, featuring a seasonal ingredient. Registration required.

L’événement Fête de la science « Saveurs savantes » : déjeuner des chefs Bourgougnague a été mis à jour le 2026-09-09 par OT du Pays de Lauzun