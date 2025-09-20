Fête de la science « Saveurs savantes » : exposition et conférence Rue de Martignac Miramont-de-Guyenne

Informations pratiques

Miramont-de-Guyenne

Fête de la science « Saveurs savantes » : exposition et conférence

Rue de Martignac Centre multiculturel Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 18:00:00

fin : 2026-10-09 21:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Pour la 1ʳᵉ édition de la Fête de la Science, venez nombreux découvrir les multiples facettes scientifiques de l’alimentation avec une programmation d’événements interactifs et conviviaux. Au programme : vernissage de l’exposition « Saveurs Savantes », conférence inaugurale. Réservation conseillée.

Pour la 1ʳᵉ édition de la Fête de la Science en Pays de Lauzun qui se déroulera du 9 au 11 octobre, venez nombreux découvrir les multiples facettes scientifiques de l’alimentation à travers une programmation d’événements interactifs et conviviaux. Cela prendra la forme d’un grand laboratoire culinaire où seront célébrés la cuisine, le goût et l’alimentation tout en transmettant le goût des sciences au plus grand nombre. Pour cet atelier : vernissage de l’exposition « Saveurs Savantes », voyage au pays des goûts suivi d’une conférence inaugurale « Nos campagnes gourmandes » et d’un cocktail dinatoire réservé aux participants de la conférence. .

Rue de Martignac Centre multiculturel Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 75 76 34 contact@la-vieille-ecole.fr

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English : Fête de la science « Saveurs savantes » : exposition et conférence

For the 1st edition of the Science Festival, we invite you to come and discover the many scientific facets of food through a program of interactive and engaging events. On the program: opening reception for the “Saveurs Savantes” exhibition and an inaugural lecture. Reservations are recommended.

L’événement Fête de la science « Saveurs savantes » : exposition et conférence Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-09-10 par OT du Pays de Lauzun