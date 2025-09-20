Fête de la Science Saveurs Savantes Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

vendredi 2 octobre 2026 · Bellou sur Huisne · Rémalard en Perche

Informations pratiques

Rémalard en Perche

Fête de la Science Saveurs Savantes

Bellou sur Huisne 2B Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 18:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Tout un fromage ! La science derrière le goût et les traditions.

Du lait au fromage, la fermentation développe les arômes, modifie les textures, les couleurs…

Dans le cadre de la Fête de la science sur le thème cette année des Saveurs Savantes , Samuel Rebulard décrypte l’écologie microbienne et l’intrication des dimensions traditionnelles, culturelles et scientifiques dans la fabrication d’un aliment fermenté.

Pratique à la médiathèque Le Passage 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .

Bellou sur Huisne 2B Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Science Saveurs Savantes

L’événement Fête de la Science Saveurs Savantes Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par OT CdC Coeur du Perche