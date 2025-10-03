Fête de la Science soirée jeux autour de l’IA Saint-Laurent-du-Pont

Fête de la Science soirée jeux autour de l’IA

Centre social, 1 rue pasteur Saint-Laurent-du-Pont Isère

Début : 2025-10-03 19:30:00

fin : 2025-10-03 22:30:00

2025-10-03

Une soirée de jeux autours des notions de robotique, de codage et d’IA. Exemples de jeux Turing Tumble, Robotrick, Turing Machine, Deprypto, In Extremis, Ricochet robots, M A R I, Cortex, IA 100% Human, Chu Han…

Centre social, 1 rue pasteur Saint-Laurent-du-Pont 38380 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 70 61 74 referent.familles@cspg.fr

English :

An evening of games based on robotics, coding and AI. Sample games: Turing Tumble, Robotrick, Turing Machine, Deprypto, In Extremis, Ricochet robots, M A R I, Cortex, IA 100% Human, Chu Han…

German :

Ein Abend mit Spielen rund um die Themen Robotik, Codierung und KI. Beispiele für Spiele: Turing Tumble, Robotrick, Turing Machine, Deprypto, In Extremis, Ricochet robots, M A R I, Cortex, IA 100% Human, Chu Han…

Italiano :

Una serata di giochi basati su robotica, coding e IA. Esempi di giochi: Turing Tumble, Robotrick, Turing Machine, Deprypto, In Extremis, Ricochet robots, M A R I, Cortex, IA 100% Human, Chu Han…

Espanol :

Una velada de juegos basados en la robótica, la codificación y la inteligencia artificial. Ejemplos de juegos: Turing Tumble, Robotrick, Turing Machine, Deprypto, In Extremis, Ricochet robots, M A R I, Cortex, IA 100% Human, Chu Han…

