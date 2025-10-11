Fête de la science Super Sucré ! Jarville-la-Malgrange

Fête de la science Super Sucré ! Jarville-la-Malgrange samedi 11 octobre 2025.

Fête de la science Super Sucré !

1 avenue du général de Gaulle Jarville-la-Malgrange Meurthe-et-Moselle

Gratuit

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

Date(s) :

2025-10-11 2025-10-12

Gourmands, gourmandes, les sciences vont vous régaler cette année ! Venez découvrir tous les secrets du sucre avec des spécialistes de la cuisine mais aussi de la chimie, la médecine, l’histoire ou l’agriculture. Mettez la main à la pâte à choux pour de délicieux ateliers, dévorez des yeux les démonstrations de pâtissiers et expérimentez un spectacle sensoriel… dans une bouche ! Deux après-midis gratuites à déguster entre ami·es ou en famille.

PROGRAMME

DANS LA BOUCHE

Spectacle par la compagnie Histoire d’eux Samedi et dimanche 14h30 et 16h À partir de 6 mois

Partez pour un voyage multi-sensoriel dans une bouche entre temps de dégustation et temps de spectacle, adaptés aux capacités de concentration des plus petit·es. L’eau qui pique , le citron, une feuille de menthe ou un biscuit salé deviennent alors des terrains d’exploration et de partage des sensations.

Réservation par mail.



ANIMATIONS ET MINI-CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES

Explorez le sucre sous toutes ses facettes, ses pouvoirs, ses limites, ses alternatives et son histoire avec les chercheurs et les chercheuses de la région. Avec la participation de l’Université de Lorraine, CNRS, ENSAIA, ENSIC, CHRU, INSERM.



LES PLANTES SACCHARIFERES

À partir de 8 ans

Démonstrations et expérimentations pour découvrir les plantes à l’origine du sucre !Enfants



1 avenue du général de Gaulle Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 15 27 70 public-leferu@grandnancy.eu

English :

Gourmands, gourmands, science is going to delight you this year! Come and discover all the secrets of sugar with specialists in cooking, chemistry, medicine, history and agriculture. Put your hand to the choux pastry dough for delicious workshops, feast your eyes on pastry demonstrations and experience a sensory show… in a mouth! Two free afternoons to enjoy with friends and family.

PROGRAM

IN THE MOUTH

Show by the Histoire d?eux company Saturday and Sunday 2.30pm and 4pm From 6 months upwards

Set off on a multi-sensory journey in a mouthful of tasting and performance time, adapted to the concentration abilities of the youngest. « Water that stings », a lemon, a mint leaf or a salted cookie become the terrain for exploring and sharing sensations.

Reservations by e-mail.



SCIENTIFIC ANIMATIONS AND MINI-CONFERENCES

Explore sugar in all its facets, its powers, its limits, its alternatives and its history with local researchers. With the participation of Université de Lorraine, CNRS, ENSAIA, ENSIC, CHRU, INSERM.



SACCHARIFEROUS PLANTS

Ages 8 and up

Demonstrations and experiments to discover the plants behind sugar!

German :

Gourmands, Gourmands, die Wissenschaft wird Sie dieses Jahr verwöhnen! Entdecken Sie die Geheimnisse des Zuckers mit Experten aus der Küche, der Chemie, der Medizin, der Geschichte und der Landwirtschaft. Legen Sie bei köstlichen Workshops selbst Hand an den Brandteig, werfen Sie einen Blick auf die Vorführungen der Konditoren und erleben Sie ein sensorisches Spektakel… in einem Mund! Zwei kostenlose Nachmittage, die Sie mit Freunden oder der Familie genießen können.

PROGRAMM

IN DEM MUND

Schauspiel der Compagnie Histoire d’eux Samstag und Sonntag 14:30 und 16:00 Uhr Ab 6 Monate

Begeben Sie sich auf eine multisensorische Reise in den Mund, die zwischen Verkostung und Schauspiel unterteilt ist und an die Konzentrationsfähigkeit der Kleinsten angepasst ist. « Wasser, das sticht », Zitrone, ein Minzblatt oder ein Salzgebäck werden zu einem Ort der Erkundung und des Austauschs von Empfindungen.

Reservierung per E-Mail.



ANIMATIONEN UND WISSENSCHAFTLICHE MINI-VORTRÄGE

Erforschen Sie den Zucker in all seinen Facetten, seine Kräfte, seine Grenzen, seine Alternativen und seine Geschichte mit Forschern und Forscherinnen aus der Region. Mit Beteiligung der Université de Lorraine, CNRS, ENSAIA, ENSIC, CHRU, INSERM.



DIE SACKARTIGEN PFLANZEN

Ab 8 Jahren

Vorführungen und Experimente, um die Pflanzen zu entdecken, aus denen der Zucker gewonnen wird!

Italiano :

Buongustai, quest’anno le scienze vi delizieranno! Venite a scoprire tutti i segreti dello zucchero con specialisti di cucina, chimica, medicina, storia e agricoltura. Sporcatevi le mani in deliziosi laboratori di pasta choux, godetevi le dimostrazioni dei pasticceri e vivete uno spettacolo sensoriale… in bocca! Due pomeriggi liberi da trascorrere con gli amici o la famiglia.

PROGRAMMA

IN BOCCA

Spettacolo della compagnia Histoire d’eux Sabato e domenica ore 14.30 e 16.00 Dai 6 mesi in su

Partite per un viaggio multisensoriale attraverso la bocca, con degustazioni e tempi di rappresentazione adattati alla capacità di concentrazione dei più piccoli. l' »acqua che punge », un limone, una foglia di menta o un biscotto salato diventano occasioni per esplorare e condividere le sensazioni.

Prenota via e-mail.



EVENTI SCIENTIFICI E MINI-CONFERENZE

Esplorate lo zucchero in tutte le sue sfaccettature, i suoi poteri, i suoi limiti, le sue alternative e la sua storia con i ricercatori della regione. Con la partecipazione dell’Università della Lorena, CNRS, ENSAIA, ENSIC, CHRU, INSERM.



PIANTE SACCARIFERE

Da 8 anni in su

Dimostrazioni ed esperimenti per scoprire le piante dietro lo zucchero!

Espanol :

Gourmets, ¡este año las ciencias van a hacer sus delicias! Venga a descubrir todos los secretos del azúcar con especialistas en cocina, química, medicina, historia y agricultura. Ensúciese las manos en deliciosos talleres de pasta choux, deléitese con las demostraciones de los chefs pasteleros y viva un espectáculo sensorial… ¡en su boca! Dos tardes libres para disfrutar con amigos o en familia.

PROGRAMA

EN LA BOCA

Espectáculo de la compañía Histoire d’eux Sábado y domingo 14.30 y 16.00 h A partir de 6 meses

Emprenda un viaje multisensorial a través de la boca, con degustaciones y tiempos de actuación adaptados a la capacidad de concentración de los más pequeños. el « agua que pica », un limón, una hoja de menta o una galleta salada se convierten en oportunidades para explorar y compartir sensaciones.

Reserva por correo electrónico.



ACTOS CIENTÍFICOS Y MINICONFERENCIAS

Explore el azúcar en todas sus facetas, sus poderes, sus límites, sus alternativas y su historia con investigadores de la región. Con la participación de la Universidad de Lorena, CNRS, ENSAIA, ENSIC, CHRU, INSERM.



PLANTAS SACARÍFERAS

A partir de 8 años

Demostraciones y experimentos para descubrir las plantas que hay detrás del azúcar

