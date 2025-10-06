Fête de la science Thiviers
Salle municipale du parc Thiviers Dordogne
Début : 2025-10-06 09:00:00
fin : 2025-10-11 18:00:00
2025-10-06
Manifestation nationale. A Thiviers, salle du parc exposition, ateliers scolaires, conférence, veillées aux étoiles. Les expositions présentes sur place évoqueront une galerie des grands hommes de science qui ont contribué à la découverte de notre Univers ainsi que le système solaire en 3D tandis que la conférence portera sur les explorations faites sur Mars. .
Salle municipale du parc Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 60 15 84
