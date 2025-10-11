Fête de la science Tourbières et littoral comprendre en s’amusant Carentan-les-Marais

Fête de la science Tourbières et littoral comprendre en s’amusant

3 Village des Ponts Douve Carentan-les-Marais Manche

Début : Samedi Samedi 2025-10-11 09:30:00

fin : 2025-10-12 13:00:00

2025-10-11

Le temps de deux après-midis, mettez les mains dans la terre, les pieds dans l’eau et la tête dans le futur !

À travers des ateliers ludiques, manipulez des instruments de mesure, réalisez des carottages de sol, observez les plantes indicatrices ou mesurez le carbone stocké par les tourbières. À l’aide de vos sens, captez l’ambiance de ces milieux fragiles. Testez des piezomètres pour suivre l’eau souterraine, imaginez le littoral de demain ou construisez des ouvrages hydrauliques en Lego. Entrée libre. .

3 Village des Ponts Douve Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

