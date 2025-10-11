Fête de la Science Urêka, le musée interactif de la mine Bessines-sur-Gartempe

1 Avenue du Brugeaud Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

À l’occasion de la Fête de la Science, profitez d’un tarif réduit pour découvrir ce parcours-spectacle exceptionnel le samedi 11 octobre 2025. Plongez dans les profondeurs de l’exploitation minière à travers une scénographie unique en son genre un film 3D sur les origines de l’uranium et de son utilisation, un parcours minier reconstitué et un espace interactif avec ses écrans tactiles, véritable mine de savoirs et de témoignages. .

1 Avenue du Brugeaud Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 32 09 05 60 energieslimousines@gmail.com

