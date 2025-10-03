Fête de la science Venez défier les lois de la physique Saint-Laurent-du-Pont
Fête de la science Venez défier les lois de la physique Saint-Laurent-du-Pont vendredi 3 octobre 2025.
Fête de la science Venez défier les lois de la physique
Parc de la Mairie Saint-Laurent-du-Pont Isère
Début : 2025-10-03 14:00:00
fin : 2025-10-03 18:00:00
2025-10-03
Viens défier les lois physiques. Avec quelques baguettes de bois, tente de construire une architecture qui défie la gravité et la logique !
Croquis de Léonard de Vinci.
Parc de la Mairie Saint-Laurent-du-Pont 38380 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 84 88 26
English :
Come and defy the laws of physics. With a few wooden sticks, try to build an architecture that defies gravity and logic!
Sketches by Leonardo da Vinci.
German :
Komm und fordere die physikalischen Gesetze heraus. Versuche mit ein paar Holzstäben eine Architektur zu bauen, die der Schwerkraft und der Logik widerspricht!
Skizzen von Leonardo da Vinci.
Italiano :
Venite a sfidare le leggi della fisica. Con pochi bastoncini di legno, provate a costruire un’architettura che sfida la gravità e la logica!
Schizzi di Leonardo da Vinci.
Espanol :
Ven a desafiar las leyes de la física. Con unos cuantos palos de madera, ¡intenta construir una arquitectura que desafíe la gravedad y la lógica!
Bocetos de Leonardo da Vinci.
