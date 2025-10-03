Fête de la science Venez défier les lois de la physique Saint-Laurent-du-Pont

Parc de la Mairie Saint-Laurent-du-Pont

2025-10-03 14:00:00

2025-10-03 18:00:00

2025-10-03

Viens défier les lois physiques. Avec quelques baguettes de bois, tente de construire une architecture qui défie la gravité et la logique !

Croquis de Léonard de Vinci.

Parc de la Mairie Saint-Laurent-du-Pont 38380 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 84 88 26

English :

Come and defy the laws of physics. With a few wooden sticks, try to build an architecture that defies gravity and logic!

Sketches by Leonardo da Vinci.

German :

Komm und fordere die physikalischen Gesetze heraus. Versuche mit ein paar Holzstäben eine Architektur zu bauen, die der Schwerkraft und der Logik widerspricht!

Skizzen von Leonardo da Vinci.

Italiano :

Venite a sfidare le leggi della fisica. Con pochi bastoncini di legno, provate a costruire un’architettura che sfida la gravità e la logica!

Schizzi di Leonardo da Vinci.

Espanol :

Ven a desafiar las leyes de la física. Con unos cuantos palos de madera, ¡intenta construir una arquitectura que desafíe la gravedad y la lógica!

Bocetos de Leonardo da Vinci.

