Fête de la Science Village des sciences Maison de quartier Clair Vallon Bagnères-de-Bigorre

Maison de quartier Clair Vallon BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 12:30:00

2025-10-11

En terre Bigourdane, venez découvrir les multiples intelligences qui peuples notre Planète. De multiples ateliers scientifiques pour tous petits et grands !

Le village des sciences des Hautes-Pyrénées est accueilli cette année en terre Bigourdane.

C’est un endroit unique pour venir découvrir les sciences auprès de personnes qui sauront partager leur passion !

Cette année vous pourrez découvrir les multiples intelligences à travers divers ateliers proposés par des structures de médiation scientifiques sérieuses et qui se prennent pas au sérieux! .

Maison de quartier Clair Vallon BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 61 61 00 06 fetedelascience.occitanie@recherche.gouv.fr

English :

Come to Bigourdane and discover the multiple intelligences that inhabit our planet. A wide range of scientific workshops for all ages!

German :

Entdecken Sie in der Region Bigourdane die zahlreichen Intelligenzen, die unseren Planeten bevölkern. Zahlreiche wissenschaftliche Workshops für Groß und Klein!

Italiano :

Nella regione di Bigourdane, venite a scoprire le tante intelligenze che abitano il nostro pianeta. Una vasta gamma di laboratori scientifici per tutte le età!

Espanol :

En la región de Bigourdane, venga a descubrir las múltiples inteligencias que habitan nuestro planeta. Una amplia gama de talleres científicos para todas las edades

