Fête de la Science Village des sciences Maison de quartier Clair Vallon Bagnères-de-Bigorre
Maison de quartier Clair Vallon BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-11 12:30:00
2025-10-11
En terre Bigourdane, venez découvrir les multiples intelligences qui peuples notre Planète. De multiples ateliers scientifiques pour tous petits et grands !
Le village des sciences des Hautes-Pyrénées est accueilli cette année en terre Bigourdane.
C’est un endroit unique pour venir découvrir les sciences auprès de personnes qui sauront partager leur passion !
Cette année vous pourrez découvrir les multiples intelligences à travers divers ateliers proposés par des structures de médiation scientifiques sérieuses et qui se prennent pas au sérieux! .
Maison de quartier Clair Vallon BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 61 61 00 06 fetedelascience.occitanie@recherche.gouv.fr
English :
Come to Bigourdane and discover the multiple intelligences that inhabit our planet. A wide range of scientific workshops for all ages!
German :
Entdecken Sie in der Region Bigourdane die zahlreichen Intelligenzen, die unseren Planeten bevölkern. Zahlreiche wissenschaftliche Workshops für Groß und Klein!
Italiano :
Nella regione di Bigourdane, venite a scoprire le tante intelligenze che abitano il nostro pianeta. Una vasta gamma di laboratori scientifici per tutte le età!
Espanol :
En la región de Bigourdane, venga a descubrir las múltiples inteligencias que habitan nuestro planeta. Una amplia gama de talleres científicos para todas las edades
