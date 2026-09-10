Fête de la Science – Village des Sciences d’Aix-en-Provence Parc Saint-Mitre Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Fête de la Science – Village des Sciences d’Aix-en-Provence

Du samedi 3 au dimanche 4 octobre 2026 de 10h à 18h. Parc Saint-Mitre Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

A l’occasion de la Fête de la Science, le Muséum d’Histoire Naturelle vous invite à participer au village des Sciences d’Aix-en-Provence au sein du parc Saint-Mitre qui aura pour thème Saveurs Savantes.

La vue d’une pâtisserie, l’odeur d’un aromate, le goût d’un aliment : quand on parle de saveurs, tous nos sens sont en alerte. Mélange de physique, de chimie et d’émotion, la cuisine est une science qui en dit long sur nos habitudes alimentaires.

Venez passer un bon moment aux côtés de scientifiques pour découvrir toutes sortes de saveurs.

Des ateliers à déguster sans modération pour vous donner le goût des Sciences.



Le vendredi 2 octobre : à destination du public scolaire – sur réservation

Le samedi 3 et Dimanche 4 octobre de 10h à 18h : à destination du grand public – entrée libre et gratuite. .

Parc Saint-Mitre Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 81 81 contact_museum@mairie-aixenprovence.fr

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English :

To celebrate the F%EAte de la Science, the Natural History Museum invites you to %E0 visit the Aix-en-Provence Science Village in Saint-Mitre Park, which will have the theme “Saveurs Savantes.”

L’événement Fête de la Science – Village des Sciences d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence