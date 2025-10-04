Fête de la science village des sciences Bibliothèque Multimédia Guéret

Village des Sciences avec animations en continu, ateliers sur le thème de l’eau.

Divers stands avec Récréasciences, FOL 23, la Maison de l’Europe, 23 mondes à l’envers, l’Université de Limoges, la fédération Hiero Limoges , le CBNMC, l’USep 23, les Petits Débrouillards .

Bibliothèque Multimédia Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 19 82 animscience@fol-23.fr

