Fête de la science village des sciences Bibliothèque Multimédia Guéret
Bibliothèque Multimédia Avenue Fayolle Guéret Creuse
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Village des Sciences avec animations en continu, ateliers sur le thème de l’eau.
Divers stands avec Récréasciences, FOL 23, la Maison de l’Europe, 23 mondes à l’envers, l’Université de Limoges, la fédération Hiero Limoges , le CBNMC, l’USep 23, les Petits Débrouillards .
Bibliothèque Multimédia Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 19 82 animscience@fol-23.fr
